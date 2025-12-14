Головна Новини
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Після влучання по ТЕЦ «Луч» місто частково залишається без світла
фото: моніторингові канали

Безпілотники також атакували Москву та тимчасово окупований Донецьк

Увечері, 14 грудня, місто Білгород зазнало обстрілу, внаслідок якого серйозно постраждала інженерна інфраструктура, зокрема ТЕЦ «Луч». Як повідомив губернатор Білгородської області, через влучання по теплоелектроцентралі місто частково залишилося без електропостачання, пише «Главком».

Перед атакою у місті оголошували ракетну небезпеку. Зараз ведуться роботи з відновлення енергопостачання, проте перебої зі світлом продовжуються. За попередніми даними, постраждалих немає. 

У Білгороді блекаут після вибухів (фото) фото 1

Також, за інформацією російських джерел, сьогодні безпілотники атакували Москву та тимчасово окупований Донецьк. Внаслідок цих атак було запроваджено обмеження на польоти в низці аеропортів РФ.

Крім того, перебої з електропостачанням зафіксовані також у Воронежі, де постраждала інфраструктура внаслідок ворожих ударів.

Нагадаємо, увечері 6 грудня в районі електропідстанції на вулиці Сторожовій у Східному окрузі Білгорода стався вибух. Частина обласного центру, а також передмістя залишилися без світла.

Теги: Білгород блекаут

