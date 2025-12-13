Головна Скотч Життя
У США подали до суду на Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

У позовній заяві наголошується, що жоден лідер США не має права зносити частини історичної будівлі або зводити нові об'єкти на державній землі за власним бажанням

Національний траст зі збереження історичної спадщини США ініціював масштабний судовий розгляд проти президента Дональда Трампа та його адміністрації. Як повідомляє ABC News, метою позову є зупинка будівництва бальної зали на території резиденції глави держави, передає «Главком».

Неприбуткова організація стверджує, що чинний президент не має повноважень змінювати історичний вигляд Білого дому без належних процедур перевірки та врахування думки громадськості.

У позовній заяві наголошується, що жоден лідер країни – чи то Дональд Трамп, чи його попередники або наступники – не наділений законним правом зносити частини історичної будівлі або зводити нові об'єкти на державній землі за власним бажанням. Активісти вимагають негайно припинити всі роботи, які вже призвели до знесення Східного крила, доки не будуть отримані необхідні дозволи та проведені обов'язкові за законом процедури обговорення з суспільством.

Представляти інтереси пам'яткоохоронців у суді буде Грег Крейг, який раніше працював юристом у Білому домі за часів адміністрацій Білла Клінтона та Барака Обами. Окрім президента, відповідачами у справі виступають Міністерство внутрішніх справ, Служба національних парків, Адміністрація загальних служб США, а також керівники цих відомств.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн доларів на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

Під час спілкування з журналістами Трамп уточнив, що всі кошти надходять у вигляді пожертв або власних інвестицій. «Ми зібрали всю суму. Вартість проєкту становитиме приблизно $300 млн. Його розширили і зробили абсолютно… Я думаю, це буде найкрасивіший бальний зал у світі», – сказав президент.

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.

Спочатку будівництво оцінювалося у $200 млн, однак пізніше ця сума зросла до близько $300 млн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про початок будівництва великої та розкішної бальної зали на території Білого дому, яка буде повністю відокремлена від основної будівлі. 

Східне крило Білого дому проходить повну модернізацію в рамках цього проєкту, який, за словами Трампа, стане найбільш вражаючим оновленням у його історії.

