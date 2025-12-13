Головна Скотч Життя
Титул Міс Україна-2025 отримала 18-річна Валерія Лісовська з Одеси

фото: missukraine_official

Валерія представить Україну на міжнародному конкурсі Міс Світу-2026

У Києві відбувся фінал національного конкурсу краси Міс Україна-2025, де почесний титул здобула 18-річна одеситка Валерія Лісовська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку конкурсу у соціальній мережі.

Студентка другого курсу Міжнародного університету за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Валерія вільно володіє англійською та французькою мовами, займається тенісом, танцями, акторською майстерністю, проходила курси журналістики й активно розвиває модельну кар’єру.

На фіналі конкурсу Лісовська отримала нову символічну корону, інкрустовану сапфірами, що уособлюють мирне небо та внутрішню силу, а біле каміння – стійкість українських жінок. Її форма натхненна образом «Дерева життя».

Валерія Лісовська подякувала всім за привітання та зазначила, що для неї це уже цінно.

Валерія представить Україну на міжнародному конкурсі Міс Світу 2026.

Серед інших фіналісток:

  • Софія Орел – титул Міс Земля;
  • Ольга Дмітрієвська – Віцеміс Україна 2025;
  • Марія Калініченко – Друга Віцеміс.

Конкурс супроводжувався виступами зірок – Джамали, Tayanna, Злати Огнєвіч та Tvorchi, а ведучими стали Тимур Мірошниченко та Даша Квіткова. Подію транслював телеканал М1.

Нагадаємо, українська красуня Марія Мельниченко, переможниця національного конкурсу «Міс Україна 2024», здобула значне досягнення на міжнародній арені, увійшовши до топ-8 фіналістів конкурсу «Міс Світу» серед європейських країн.

