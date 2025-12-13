В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня

В Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом, вдень без опадів

Сьогодні, 13 грудня, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях очікується невеликий дощ зі снігом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом, вдень без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 м/с, на Лівобережжі вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби на північному сході та сході країни 1-6° морозу, на решті території від 2° тепла до 3° морозу (вдень на заході та півдні країни 1-6° тепла).

Прогноз погоди на 13 грудня Укргідрометцентр

У суботу, 13 грудня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ зі снігом , вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області протягом доби від 2° тепла до 3° морозу, у столиці протягом доби 0-2° морозу.

Як відомо, на тижні з 8 по 14 грудня в Україні очікується посилення морозів, особливо вночі, та нестійка погода з періодичними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, викликана циклонічною активністю. Температура буде характерна для середини зими.