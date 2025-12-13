Головна Новини
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
У Києві хмарно з проясненнями
фото: glavcom.ua

В Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом, вдень без опадів

Сьогодні, 13 грудня, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях очікується невеликий дощ зі снігом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом, вдень без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 м/с, на Лівобережжі вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби на північному сході та сході країни 1-6° морозу, на решті території від 2° тепла до 3° морозу (вдень на заході та півдні країни 1-6° тепла).

Прогноз погоди на 13 грудня
Прогноз погоди на 13 грудня
Укргідрометцентр

У суботу, 13 грудня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ зі снігом , вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області протягом доби від 2° тепла до 3° морозу, у столиці протягом доби 0-2° морозу.

Як відомо, на тижні з 8 по 14 грудня в Україні очікується посилення морозів, особливо вночі, та нестійка погода з періодичними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, викликана циклонічною активністю. Температура буде характерна для середини зими. 

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 23 листопада
В Україні дощ з мокрим снігом та тумани: погода на 23 листопада 2025
23 листопада, 06:06
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року
23 листопада, 20:00
Прогноз погоди на 28 листопада
В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025
28 листопада, 06:00
Через заметіль видимість на горі значно знизилася
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)
29 листопада, 14:53
Осінь завершується без істотних змін у погодних умовах
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в останній день осені
30 листопада, 04:32
У Києві хмарно
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
Типовий безморозний період у Києві становить 197 днів
Перший осінній мороз зафіксовано у Києві
17 листопада, 14:49
22 листопада Львів накрив сніг
Ожеледиця, сильний вітер: у деяких областях оголошено жовтий рівень небезпечності
24 листопада, 07:05
Клімат стає проблемою для людства
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
24 листопада, 14:29

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua