В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня

Вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях невеликий дощ

Сьогодні, 11 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях очікується невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на північному заході країни, вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях невеликий дощ, на північному сході країни з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі 1-6° тепла, в денні години 4-9°, дещо прохолодніше на сході та північному сході країни, там протягом доби 0-5° тепла.

Прогноз погоди на 11 грудня Укргідрометцентр

У четвер, 11 грудня, у Києві хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Як відомо, на тижні з 8 по 14 грудня в Україні очікується посилення морозів, особливо вночі, та нестійка погода з періодичними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, викликана циклонічною активністю. Температура буде характерна для середини зими.