Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Стефанішина підкреслила, що ці гарантії мають бути незмінними і не підлягати скасуванню в будь-який момент історії.
фото з відкритих джерел

Стефанішина  висловила впевненість, що США можуть забезпечити таку форму гарантій

Посол України в США Ольга Стефанішина наголосила на необхідності забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України в рамках угоди про припинення війни з Росією. Про це пані посол заявила в інтерв'ю News Sunday, пише «Главком».

Вона висловила впевненість, що США можуть забезпечити таку форму гарантій.

«Ці гарантії мають бути юридично обов’язковими у будь-якій формі, яка не дозволить їх скасування в будь-який момент історії. І я впевнена, що керівництво Сполучених Штатів забезпечить наявність певної форми, яка може спрацювати», – сказала пані посол.

Нагадаємо, у Берліні пройшла зустріч представників України та США. У переговорах брали участь президент Володимир Зеленський, спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Раніше йшлося про те, що зустріч у Берліні розглядається як один із ключових етапів координації позицій між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо припинення бойових дій.

Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу»

 Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів. Як зазначає Reuters, це важливий компроміс з боку України, оскільки Київ раніше вважав вступ до НАТО основною гарантією свого захисту від російської агресії.

Теги: Ольга Стефанішина переговори США

