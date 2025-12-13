Як колеги оплакують смерть Степана Гіги

Степан Гіга помер 12 грудня у реанімації Першого медичного об'єднання міста Львова

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга. Про це повідомила офіційна сторінка співака, пише «Главком».

Степан Гіга помер у реанімації Першого медичного об'єднання міста Львова.

Близькі друзі та колеги артиста наголошують, що Степан Гіга був людиною справжньої місії. Поет Вадим Крищенко та композитор Павло Дворський згадують про роки плідної співпраці та численні спільні виступи, підкреслюючи, що Україна ніколи не забуде цей унікальний голос. Співачка Ірина Федишин зазначила, що творчість Гіги ніколи не залежала від моди: він залишався вірним собі навіть у часи, коли його шлях до визнання був непростим.

Своєю чергою, Павло Зібров та Михайло Грицкан назвали смерть артиста непоправною втратою, зауваживши, що пісні Гіги назавжди вписані в історію української музики. Артем Пивоваров, який лише місяць тому випустив спільний реліз зі Степаном Петровичем у межах проєкту «The Вуса», зізнався, що йому важко повірити в трагедію. За словами молодого виконавця, Гіга був «людиною світла», яка щиро служила людям до останнього дня.

Особливе місце в пам’яті колег посідає легендарна пісня «У райськім саду» («Яворина»). Автор віршів Степан Галябарда з болем згадав пророчі рядки твору: «На могилі моїй посадіть молоду яворину». Він зазначив, що тепер артист сам «полетів у райський сад».

Михайло Маслій розповів історію створення цього шедевра. Вірш був написаний у 1995 році як присвята Назарію Яремчуку. Степан Гіга пів року шукав мелодію, відчуваючи величезну відповідальність. Запис пісні супроводжувався містичними моментами – звукорежисер настільки розхвилювався від почутого виконання, що на тиждень припинив роботу. Зрештою, «Яворина» стала неофіційним гімном пам’яті, під час виконання якого зали завжди вставали з перших акордів.

Колектив хору «Гомін», для якого хіт «Цей сон» став доленосним, також висловив вдячність маестро за музику, що об’єднала покоління. Артисти підсумовують: Степан Гіга залишив по собі світло, яке не згасне, поки звучить українська пісня.

Євген Рибчинський, поет, композитор, продюсер, громадський діяч та журналіст, залишив короткий коментар: «Дуже, дуже сумно і прикро. R.I.P.»

Українська співачка та художниця Анжеліка Рудницька зауважила, що митець десятиліттями йшов до свого слухача, довгий час залишаючись у тіні. Лише після початку повномасштабного вторгнення та відмови суспільства від російського контенту, таланти на кшталт Гіги нарешті стали видимими у власній країні. Його хіти «Цей сон», «Золото Карпат» та «Яворина» завоювали мільйонні аудиторії в соцмережах та збирали повні зали. «Здавалося, саме час жити й творити, але земна пісня Степана Гіги обірвалася», – додала вона.

Як відомо, Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного. Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».

За заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга у 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького І ступеня, у листопаді 2005 – отримав срібний орден Андрея Первозванного ІІ ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006-го, йому вручили золотий орден Андрея Первозванного І ступеня.