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    Жизнь

    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса

    • Розсилка
    Принцесса Клэр - Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Принцесса Клэр

    Фото из частной коллекции двора появилось на сайте монархов в связи с 34-летием принцессы Клэр

    На официальном сайте королевской семьи Люксембурга в честь 34-летия принцессы Клэр появился ранее нигде не публиковавшийся снимок принца Феликса с женой, взятый из частной коллекции двора.

    «Поздравляем принцессу Клэр, которой сегодня исполняется 34 года, с днем рождения», - гласит подпись к фото.

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    Судя по всему, снимок был сделан в 2017 на свадьбе принцессы Мари-Габриэль, так как на Клэр надето то же самое бледно-голубое платье с блестками, что и на венчании два года назад.

    Что касается Феликса и Клэр, то пара поженилась в 2013 году. Гражданская церемония бракосочетания состоялась на родине невесты в Германии, а королевскую свадьбу сыграли на юге Франции четыре дня спустя. На церемонии присутствовали внук князя Монако Ренье III Пьер Казираги и принц Лоран Бельгийский.

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    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса
    Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса

    Клэр является дочерью основателя LHS Telekommunikation Хартмута Ладемахера. До того, как встретилась с принцем Феликсом, она успела поработать во многих странах мира. Пара

     

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