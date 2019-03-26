Королевская семья Люксембурга показала фото хохочущего принца Феликса



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Принцесса Клэр

Фото из частной коллекции двора появилось на сайте монархов в связи с 34-летием принцессы Клэр

На официальном сайте королевской семьи Люксембурга в честь 34-летия принцессы Клэр появился ранее нигде не публиковавшийся снимок принца Феликса с женой, взятый из частной коллекции двора.

«Поздравляем принцессу Клэр, которой сегодня исполняется 34 года, с днем рождения», - гласит подпись к фото.

Судя по всему, снимок был сделан в 2017 на свадьбе принцессы Мари-Габриэль, так как на Клэр надето то же самое бледно-голубое платье с блестками, что и на венчании два года назад.

Что касается Феликса и Клэр, то пара поженилась в 2013 году. Гражданская церемония бракосочетания состоялась на родине невесты в Германии, а королевскую свадьбу сыграли на юге Франции четыре дня спустя. На церемонии присутствовали внук князя Монако Ренье III Пьер Казираги и принц Лоран Бельгийский.

Клэр является дочерью основателя LHS Telekommunikation Хартмута Ладемахера. До того, как встретилась с принцем Феликсом, она успела поработать во многих странах мира. Пара