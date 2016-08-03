Кортни Лав призналась, что скучает по Курту Кобейну

Вчера, 20 февраля, 51 год мог бы исполнится солисту Nirvana Курту Кобейну

По случаю дня рождения музыканта Курта Кобейна поклонники ежегодно устраивают флешмоб в социальных сетях, делясь друг с другом любимыми снимками и видео артиста. В этом году присоединиться к движению решили бывшая жена Курта - Кортни Лав и его единственная дочь Фрэнсис Бин, которые выложили на свои страницы в Instagram памятные фото. «С



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Кортни Лав и Курт Кобейн

Вчера, 20 февраля, 51 год мог бы исполнится солисту Nirvana Курту Кобейну

По случаю дня рождения музыканта Курта Кобейна поклонники ежегодно устраивают флешмоб в социальных сетях, делясь друг с другом любимыми снимками и видео артиста.

В этом году присоединиться к движению решили бывшая жена Курта - Кортни Лав и его единственная дочь Фрэнсис Бин, которые выложили на свои страницы в Instagram памятные фото.

«С днем рождения, детка. Боже, я так по тебе скучаю»,- написала Кортни, опубликовав совместное фото.

«Я надеюсь, что у тебя нет интернета, где бы ты ни был. Это в любом случае было бы контрпродуктивно. С днем рождения, ангел!» - присоединилась к поздравлениям дочь Корти и Курта.

Напомним, что Курта Кобейна обнаружили мертвым 8 апреля 1994 года в его же доме. Электрик Гэри Смит, прибывший для установки сигнализации, первым увидел мертвого Курта. После нескольких звонков в дверь Смит зашел в гараж и поднялся в оранжерею, где через стеклянную дверь увидел мужчину без признаков жизни. Сначала Смит предположил, что кто-то спит, но затем заметил кровь и ружье. Возле тела была обнаружена и предсмертная записка, указывающая на самоубийство.