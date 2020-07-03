Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи



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Частные самолеты, яхты, шопинг в самых дорогих бутиках и отдых в лучших отелях — это лишь малая часть скучных серых будней молодых людей

Анонимный аккаунт в Instagram собирает фотографии золотой молодежи со всего мира, чтобы показать, насколько роскошный образ жизни ведут дети и подростки, которым повезло родиться с золотой ложкой во рту.

Частные самолеты, яхты, шопинг в самых дорогих бутиках и отдых в лучших отелях — это лишь малая часть скучных серых будней молодых людей, которой они обожают делиться в соцсетях. Собрали для вас снимки, которые заставят даже вполне обеспеченного человека почувствовать себя бедным.

«Фотосессии около частного самолета входят в обязательную программу», «Когда обычное селфи на фоне Эйфелевой башни недостаточно крутое для тебя», «Слишком мало брендов на одном фото», «Обычное утро человека, у которого очень много денег», «Просто парень выехал в парк, чтобы погулять с собачками, ничего особенного», - пишут в комментариях пользователи сети.