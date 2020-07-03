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    Жизнь

    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи

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    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи

    Частные самолеты, яхты, шопинг в самых дорогих бутиках и отдых в лучших отелях — это лишь малая часть скучных серых будней молодых людей

    Анонимный аккаунт в Instagram собирает фотографии золотой молодежи со всего мира, чтобы показать, насколько роскошный образ жизни ведут дети и подростки, которым повезло родиться с золотой ложкой во рту.

    Частные самолеты, яхты, шопинг в самых дорогих бутиках и отдых в лучших отелях — это лишь малая часть скучных серых будней молодых людей, которой они обожают делиться в соцсетях. Собрали для вас снимки, которые заставят даже вполне обеспеченного человека почувствовать себя бедным.

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    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи
    Красиво жить не запретишь. Фото из соцсетей золотой молодежи

    «Фотосессии около частного самолета входят в обязательную программу», «Когда обычное селфи на фоне Эйфелевой башни недостаточно крутое для тебя», «Слишком мало брендов на одном фото», «Обычное утро человека, у которого очень много денег», «Просто парень выехал в парк, чтобы погулять с собачками, ничего особенного», - пишут в комментариях пользователи сети.

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    образ жизни дети деньги отдых
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