  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Невероятно густые волосы новорожденного малыша шокировали персонал роддома (фото)

    • Розсилка
    <p>Флото: PA Real Life</p> <div></div> - Невероятно густые волосы новорожденного малыша шокировали персонал роддома (фото)

    Флото: PA Real Life

    Женщина отмечает, что в настоящий момент прохожие постоянно делают комплименты прическе ее дочери

    Беременная женщина с мужем поразились аномально густым волосам дочери, которую они увидели на приеме у врача во время УЗИ. Об этом сообщает портал Metro.

    Иорданка Александра Бонд (Alexandra Bond) рассказала журналистам, что на 34-й неделе беременности она направилась на плановое обследование. Во время процедуры выяснилось, что на голове у ее ребенка растет копна темных волос. «Я не могла поверить своим глазам. Я думала, что все дети рождаются лысыми», — призналась женщина.

    По словам Бонд, после рождения внешность ее дочери Майи (Maya) поразила медицинский персонал роддома. «Медсестры и врачи повернулись ко мне и сказали, что за все время своей работы в больнице не видели новорожденного с такими длинными волосами», — подчеркнула героиня материала.

    Женщина отмечает, что в настоящий момент прохожие постоянно делают комплименты прическе ее дочери. Мать девочки также рассказала журналистам, что каждый день моет волосы Майи и подбирает заколки к ее различным нарядам.

     Читайте также: Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде

     

    дети волосы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ