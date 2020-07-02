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    Жизнь

    89-летний босс «Формулы-1» стал отцом в четвертый раз

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    <p>89-летний миллиардер и бывший босс &laquo;Формулы 1&raquo; Берни Экклстоун с женой</p> - 89-летний босс «Формулы-1» стал отцом в четвертый раз

    89-летний миллиардер и бывший босс «Формулы 1» Берни Экклстоун с женой

    У Экклстоуна три дочери

    В апреле этого года стало известно, что Берни Экклстоун, прославившийся на весь мир как бывший супремо и нынешний почетный президент «Формулы-1», станет отцом в четвертый раз. На днях спортивный журналист Роджер Бенуа подтвердил, что у английского бизнесмена родился долгожданный сын.

    Наследника Берни родила его жена Фабиана. Как признавался Экклстоун в одном из интервью, она уже довольно давно мечтала о детях. «Мне уже 83 года, это было бы не совсем справедливо с его точки зрения. Представьте: ребенку 6 лет, он идет в школу, а потом его забирает 90-летний отец. Нельзя так поступать с детьми. Но я все равно надеюсь, что все получится», - говорил тогда предприниматель.

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    89-летний босс «Формулы-1» стал отцом в четвертый раз
    89-летний босс «Формулы-1» стал отцом в четвертый раз
    89-летний босс «Формулы-1» стал отцом в четвертый раз
    89-летний босс «Формулы-1» стал отцом в четвертый раз
    89-летний босс «Формулы-1» стал отцом в четвертый раз
    89-летний босс «Формулы-1» стал отцом в четвертый раз
    89-летний босс «Формулы-1» стал отцом в четвертый раз

    Правда, спустя несколько лет Фабиана все же смогла забеременеть. «После ухода из «Формулы-1» у меня появилась куча времени для практики», - шутил счастливый Берни.

    Напомним, что у Экклстоуна три дочери. Его наследнице от первого брака - Дебби - уже 65 лет. Она старше своей мачехи на 22 года. Двух дочерей Берни родила его вторая жена - хорватка Славика Радич. Тамара и Петра с удовольствием поддерживают дружеские отношения с отцом и будут наверняка счастливы познакомиться со своим младшим братом.

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