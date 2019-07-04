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    Жизнь

    Крис Хемсворт переезжает в особняк за $20 миллионов (фото)

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    <p>Крис Хемсворт</p> <p>instagram.com/chrishemsworth/</p> - Крис Хемсворт переезжает в особняк за $20 миллионов (фото)

    Крис Хемсворт

    instagram.com/chrishemsworth/

    В доме построены 50-метровый бассейн, террасы под открытым небом

    Строительство особняка 35-летнего Криса Хемсворта и 42-летней Эльзы Патаки близится к завершению. Три года актер строил дом для своей семьи в родной Австралии, неподалеку от города Байрон-Бей. Местные фотографы с воздуха сделали кадры владений голливудской звезды, а пресса сообщила, что супруги переедут в особняк уже в следующем месяце.

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    Крис Хемсворт переезжает в особняк за $20 миллионов (фото)
    Крис Хемсворт переезжает в особняк за $20 миллионов (фото)
    Крис Хемсворт переезжает в особняк за $20 миллионов (фото)
    Крис Хемсворт переезжает в особняк за $20 миллионов (фото)
    Крис Хемсворт переезжает в особняк за $20 миллионов (фото)
    instagram.com/chrishemsworth/

    Пока шло строительство, Хемсворт и Патаки снимали жилье неподалеку. На снимках видно, что их огромный дом утопает в зелени прибрежных тропических лесов природного заповедника Broken Head Nature Reserve.

    В доме построены 50-метровый бассейн, террасы под открытым небом, шесть спален, тренажерный зал, домашний кинотеатр, игровые комнаты для детей пары, семилетней дочери Индии Роуз и пятилетних сыновей Тристана и Саши.

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