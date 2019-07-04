Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер показали фото с медового месяца на Гавайях
Крис Пратт и Кэтрин Шварценнегер
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Влюбленные наслаждаются друг другом на лазурном берегу
40-летний голливудский актер Крис Пратт и 28-летняя Кэтрин Шварценеггер наслаждаются друг другом во время романтического отдыха. Молодоженов сфотографировали во время купания в бассейне.
Крис и Кэтрин сейчас отдыхают на острове Ланаи (Гавайи). Пара выбрала дорогой закрытый курорт. Территория отеля украшена красивыми деревьями и цветами, а бассейн огражден крупными камнями. Пара старается быть вдали от других постояльцев.
Знаменитые артисты много купаются. Они делятся с поклонниками снимками. На них видно, как Пратт нежно держит свою жену на руках, а Кэтрин обнимает мужа за шею. Влюбленные улыбаются другу другу.