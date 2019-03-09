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    Жизнь

    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица

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    <p>Крис Прэтт перед 8 Марта сделал маску для лица</p> <div></div> - Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица

    Крис Прэтт перед 8 Марта сделал маску для лица

    Актер опубликовал видео из своей гримерки и поделился секретами красоты

    Крис Прэтт в скором времени собирается жениться на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Свадьба должна состояться уже этой осенью или зимой – пара пока определяется с датой. При этом, по словам самого жениха, у него пока нет времени на то, чтобы вплотную заняться подготовкой к этому важному событию.

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    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица
    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица
    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица
    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица
    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица
    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица
    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица
    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица
    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица
    Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица

    В интервью изданию Us Magazine, на вопрос корреспондента, как продвигаются дела, связанные с церемонией венчания и есть ли у него на это время, звезда «Стражей галактики» со смехом ответил, что едва ли.

    Тем не менее, на себя любимого Прэтт время все же нашел и в преддверии 8 Марта на своей страничке в соцсети выложил видео из своей гримерки. В ролике актер предстал в тканевой маске для лица.

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    Публикация от chris pratt (@prattprattpratt)

    Он продемонстрировал приспособление весьма пикантного вида, которое используется для разглаживания морщин. Актер наглядно показал, как его применять, так что в принципе, если лишится работы, Крис вполне может податься в косметологи.

     

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