Крис Пратт перед 8 марта сделал маску для лица



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Крис Прэтт перед 8 Марта сделал маску для лица

Актер опубликовал видео из своей гримерки и поделился секретами красоты

Крис Прэтт в скором времени собирается жениться на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Свадьба должна состояться уже этой осенью или зимой – пара пока определяется с датой. При этом, по словам самого жениха, у него пока нет времени на то, чтобы вплотную заняться подготовкой к этому важному событию.

В интервью изданию Us Magazine, на вопрос корреспондента, как продвигаются дела, связанные с церемонией венчания и есть ли у него на это время, звезда «Стражей галактики» со смехом ответил, что едва ли.

Тем не менее, на себя любимого Прэтт время все же нашел и в преддверии 8 Марта на своей страничке в соцсети выложил видео из своей гримерки. В ролике актер предстал в тканевой маске для лица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chris pratt (@prattprattpratt) 6 Мар 2019 в 6:59 PST

Он продемонстрировал приспособление весьма пикантного вида, которое используется для разглаживания морщин. Актер наглядно показал, как его применять, так что в принципе, если лишится работы, Крис вполне может податься в косметологи.