Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже



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Кристина Агилера Фото: legion-media/ instagram

Любительница экспериментов появилась на мероприятии в игривом настроении

38-летняя Кристина Агилера прилетела во Францию, где сейчас проходит Неделя высокой моды. В Париже певица посетила показ Jean Paul Gaultier. Звезда привлекла внимание гостей и фотографов своим необычным образом.

Агилера выбрала для выхода дерзкий наряд в японском стиле: бежевое платье-халат со шлейфом, черный корсет и лакированные ботфорты.

Образ гейши певица дополнила украшениями – кольцами-кастетами и массивными серьгами. Она собрала волосы в тугой пучок, сделала красный маникюр и яркий макияж со стрелками и красной помадой.

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