Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
Кристина Агилера
Фото: legion-media/ instagram
Любительница экспериментов появилась на мероприятии в игривом настроении
38-летняя Кристина Агилера прилетела во Францию, где сейчас проходит Неделя высокой моды. В Париже певица посетила показ Jean Paul Gaultier. Звезда привлекла внимание гостей и фотографов своим необычным образом.
Агилера выбрала для выхода дерзкий наряд в японском стиле: бежевое платье-халат со шлейфом, черный корсет и лакированные ботфорты.
Фото: legion-media/ instagram
Образ гейши певица дополнила украшениями – кольцами-кастетами и массивными серьгами. Она собрала волосы в тугой пучок, сделала красный маникюр и яркий макияж со стрелками и красной помадой.