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    Жизнь

    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже

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    <p>Кристина Агилера</p> <p>Фото: legion-media/ instagram</p> - Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже

    Кристина Агилера

    Фото: legion-media/ instagram

    Любительница экспериментов появилась на мероприятии в игривом настроении

    38-летняя Кристина Агилера прилетела во Францию, где сейчас проходит Неделя высокой моды. В Париже певица посетила показ Jean Paul Gaultier. Звезда привлекла внимание гостей и фотографов своим необычным образом.

    Агилера выбрала для выхода дерзкий наряд в японском стиле: бежевое платье-халат со шлейфом, черный корсет и лакированные ботфорты.

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    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Кристина Агилера в образе гейши стала звездой показа в Париже
    Фото: legion-media/ instagram

    Образ гейши певица дополнила украшениями – кольцами-кастетами и массивными серьгами. Она собрала волосы в тугой пучок, сделала красный маникюр и яркий макияж со стрелками и красной помадой.

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