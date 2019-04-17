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    Жизнь

    Кто больше: еще один модный бренд пожертвовал на восстановление Нотр-Дама €200 миллионов

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    Фото: Insragram - Кто больше: еще один модный бренд пожертвовал на восстановление Нотр-Дама €200 миллионов
    Фото: Insragram

    За сутки на реставрацию собора собрали уже более €600 миллионов

    Французская компания L'Oréal, выпускающая косметику и парфюмерию, пожертвовала 200 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает агентство Reuters. В списке миллиардеров Forbes семья владелицы компании Франсуазы Беттанкур-Майерс занимает 15-е место с $49,3 миллиарда.

    Сбор средств на реставрацию Нотр-Дама президент страны Эмманюэль Макрон объявил утром 16 апреля. На его призыв откликнулись сразу несколько крупных бизнесменов страны, среди которых:

    Бернар Арно, глава компании LVMH, в которую входят Dior, Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, - 200 миллионов евро;

    • Франсуа-Анри Пино, занимающий пост гендиректора группы компаний Kering (Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga), - €100 миллионов ;
    • энергетическая компания Total - €100 миллионов ;
    • также €60 миллионов выделили региональные власти (50 из бюджета Парижа и 10 из бюджета региона Иль-де-Франс).
    • Свой вклад внесет и Apple, сообщил гендиректор компании Тим Кук. Сумму он не назвал.

    Таким образом, за сутки на восстановление собора собрали уже более €600 миллионов .

    Председатель Европарламента Антонио Таяни призвал членов законодательного органа пожертвовать на реставрацию дневную зарплату.

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    Джерело: Esquire

    деньги семья компания
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