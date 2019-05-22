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    Жизнь

    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри

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    Леди Виндзор с мужем - Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Виндзор с мужем

    Опубликованы официальные фото племянницы Елизаветы II и ее супруга

    Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж 18 мая, всего за день до первой годовщины со дня свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. В часовню Святого Георгия на пышное бракосочетание племянницы Елизаветы II и финансиста Томаса Кингстона были приглашены представители английской аристократии и члены британской королевской семьи. Своим присутствием торжество почтила и Ее Величество.

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    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри
    Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри

    В саду Фрогмор для Леди Габриэллы и ее супруга устроили свадебную фотосессию, первые официальные кадры которой были опубликованы накануне. На снимках авторства Хьюго Бернанда Элла, как называют племянницу королевы родные, позирует в своем роскошном белом наряде, стоя рука об руку с Томасом. Также можно увидеть групповое фото семей супругов, где в числе других гостей запечатлены Елизавета II и ее муж Филипп.

     

     

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