Леди Габриэлле устроили свадебную фотосессию в поместье принца Гарри



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Леди Виндзор с мужем

Опубликованы официальные фото племянницы Елизаветы II и ее супруга

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж 18 мая, всего за день до первой годовщины со дня свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. В часовню Святого Георгия на пышное бракосочетание племянницы Елизаветы II и финансиста Томаса Кингстона были приглашены представители английской аристократии и члены британской королевской семьи. Своим присутствием торжество почтила и Ее Величество.

В саду Фрогмор для Леди Габриэллы и ее супруга устроили свадебную фотосессию, первые официальные кадры которой были опубликованы накануне. На снимках авторства Хьюго Бернанда Элла, как называют племянницу королевы родные, позирует в своем роскошном белом наряде, стоя рука об руку с Томасом. Также можно увидеть групповое фото семей супругов, где в числе других гостей запечатлены Елизавета II и ее муж Филипп.