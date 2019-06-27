Легендарная Джуди Денч встала на защиту Вайнштейна и Спейси
Джуди Денч
Фото: imdb
Кинозвезда утверждает, что во многом она достигла успеха именно благодаря Харви Вайнштейну, а Кевин Спейси оказал ей поддержку после смерти супруга в 2001 году
Британская актриса Джуди Денч, известная своими ролями в фильмах о Джеймсе Бонде, неожиданно встала на защиту обвиненных в домогательствах актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна, пишет The Guardian.
Артистка отметила, что она категорически осуждает действия коллег по шоу-бизнесу. При этом Денч считает, что их работы в кино по-прежнему остаются гениальными и этого нельзя отрицать. Звезда фильмов о Бонде задала риторический вопрос: перестанут ли люди смотреть киноленты с участием Спейси или спродюсированные Вайнштейном после скандала?
«Вы не можете отказать кому-то в наличии таланта. С таким же успехом вы можете никогда не смотреть на картины Караваджо», – отметила Джуди, намекая на то, что итальянского художника обвиняли в убийстве партнера по карточной игре.