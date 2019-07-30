Леся Никитюк призналась, что в сложные моменты жизнь пьет коньяк



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Леся Никитюк

Тееведущая рассказала, как расслабляется после работы

Леся Никитюк живет в бешеном графике. Представьте, только за этот год она сняла три студийных шоу на Новом канале, и потом без паузы взялась за производство проекта о путешествиях по Украине. А параллельно еще умудряется немного путешествовать и уделять внимание всем трем миллионам подписчиков в Instagram. Конечно, спутник такого ритма жизни – стресс. Но девушка научилась с ним справляться.

«Когда нужно расслабиться, я разговариваю по телефону с мамой и стараюсь выспаться, – рассказала Леся Никитюк в интервью журналу Joy. – Могу заняться шопингом. Бывает, в интернет-магазинах выбираю кучу вещей, а потом вычеркиваю все из списка и покупаю только шампунь».

Иногда Никитюк позволяет себе выпить что-то горячительное. Но исключительно в медицинских целях.

«Я за здоровый образ жизни, но иногда снять стресс помогают 50 мл коньяка, – говорит ведущая Нового канала. – Это немножечко разгружает мозг, расширяет сосуды. И в небольших количествах даже полезно!»

Стоит отметить, что уже этой осенью Леся Никитюк поможет снять стресс всем зрителям с помощью юмора в трех шоу - «Хто зверху?», «Шалена зірка» и «Кто против блондинок?».