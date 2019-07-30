Развод с Мухарским позади: Снежана Егорова выходит замуж



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Снежана Егорова facebook.com/snezhana.egorova.9

Звезда заинтриговала поклонников в соцсети

Известная телеведущая и актриса Снежана Егорова снова влюблена. На своей странице в соцсети артистка сообщила, что помолвлена.

Стоит отметить, что ни имя своего любимого мужчины, ни дату свадебного торжества Егорова не назвала. Фолловеры звезды сразу же начали поздравлять Снежану с новым этапом в жизни.

Одной из первых на изменение статуса Егоровой отреагировала украинская певица и модель Мика Ньютон.

«Congratulations», - коротко написала звезда.

А вот Ирина Билык, судя по комментариям в Facebook, была очень удивлена:

«І шо це буде?! Кто этот смелый мужчина?», - спросила Билык у Егоровой в комментариях под постом. Следом за Ириной в сети возмутился и Владимир Бебешко.

«С кем?! Почему я не знаю! Почему без моего разрешения?!», - шутливо написал продюсер.

К поздравлениям присоединились и другие поклонники. «Я искренне желаю тебе счастья. Ты это заслужила, как никто другой. Пусть все сложится. Обнимаю», «Живите долго и счастливо и без летального исхода».

Стоит отметить, что для Снежаны Егоровой это будет третий официальный брак.

В 1992 году актриса впервые вышла замуж за клипмейкера Семена Егорова, у супругов родились две дочери — Анастасия и Александра. В 2006 году Егорова вновь вышла замуж за эпатажного артиста Антона Мухарского. У пары родилось трое детей — Андрей, Арина и Иван. В конце 2013 года Егорова и Мухарский расстались.