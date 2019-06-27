СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей



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Legion Media, Instagram

Криштиану Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми отправился в середине июня в отпуск

На днях футболист и его семейство попали в объективы папарацци во время отдыха на белоснежной яхте у берегов Сен-Тропе, а зарубежные таблоиды принялись выяснять, сколько же стоит это судно.

Оказалось, что стоимость этой внушительной моторной яхты под названием Africa составляет 19 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей), а арендовать на неделю ее можно за 228 тысяч долларов (14,3 миллиона рублей).

На борту могут с комфортом разместиться 12 человек в шести каютах: на судне есть один люкс, четыре стандартные комнаты с двумя одноместными кроватями и одна – с двухместной кроватью. Экипаж тоже не маленький - 9 человек, включая обслуживающий гостей персонал. Развлечений на яхте хватает: в свободном пользовании водные мотоциклы, джакузи, надувная горка, с которой можно съехать прямо в воду, и открытая площадка, на которой можно загорать или прыгать с нее в море.

Размеры яхты также поражают – ее длина составляет 492 метра! Полагаем, что Криштиану теперь каждое утро начинает с пробежки по палубе, а потом нежится с Джорджиной в джакузи под палящим солнцем.

Джерело: Hello!