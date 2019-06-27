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    Жизнь

    СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей

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    СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей
    Legion Media, Instagram

    Криштиану Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми отправился в середине июня в отпуск

    На днях футболист и его семейство попали в объективы папарацци во время отдыха на белоснежной яхте у берегов Сен-Тропе, а зарубежные таблоиды принялись выяснять, сколько же стоит это судно.

    Оказалось, что стоимость этой внушительной моторной яхты под названием Africa составляет 19 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей), а арендовать на неделю ее можно за 228 тысяч долларов (14,3 миллиона рублей).

    На борту могут с комфортом разместиться 12 человек в шести каютах: на судне есть один люкс, четыре стандартные комнаты с двумя одноместными кроватями и одна – с двухместной кроватью. Экипаж тоже не маленький - 9 человек, включая обслуживающий гостей персонал. Развлечений на яхте хватает: в свободном пользовании водные мотоциклы, джакузи, надувная горка, с которой можно съехать прямо в воду, и открытая площадка, на которой можно загорать или прыгать с нее в море.

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    СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей
    СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей
    СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей
    СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей
    СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей
    СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей
    СМИ выяснили стоимость яхты, на которой отдыхают Криштиану Роналду со своей семьей
    Legion Media, Instagram

    Размеры яхты также поражают – ее длина составляет 492 метра! Полагаем, что Криштиану теперь каждое утро начинает с пробежки по палубе, а потом нежится с Джорджиной в джакузи под палящим солнцем.

    Джерело: Hello!

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