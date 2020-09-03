Летучая «Слуга»: кандидат в мэры Верещук возомнила себя Мэри Поппинс и взлетела над землей (видео)



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Ирина Верещук «летает» в воздухе с зонтиком Фото: скриншот видео

Ирина Верещук хочет удивить избирателей необычным видероликом

Кандидат в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирина Верещук была замечена на «стеклянном» пешеходно-велосипедном мосту, соединяющему парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, во время съемки видеоролика.

Верещук была подвешена в воздухе и держала в руках зонт, как Мэри Поппинс - персонаж сказочных повестей детской писательницы Памелы Трэверс, няня-волшебница. В книгах Мэри Поппинс появляется необычным способом - по ветру, используя при этом зонтик.

Видео с летающей на мосту Верещук появилось на странице «Перчатки Кличко» в Facebook.

Что за видеоролик снимается и именно хотели показать таким образом кандидата в мэры, пока неизвестно.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.