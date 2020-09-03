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    Жизнь

    Летучая «Слуга»: кандидат в мэры Верещук возомнила себя Мэри Поппинс и взлетела над землей (видео)

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    <p>Ирина Верещук &laquo;летает&raquo; в воздухе с зонтиком</p> <p>Фото: скриншот видео</p> <div></div> - Летучая «Слуга»: кандидат в мэры Верещук возомнила себя Мэри Поппинс и взлетела над землей (видео)

    Ирина Верещук «летает» в воздухе с зонтиком

    Фото: скриншот видео

    Ирина Верещук хочет удивить избирателей необычным видероликом

    Кандидат в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирина Верещук была замечена на «стеклянном» пешеходно-велосипедном мосту, соединяющему парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, во время съемки видеоролика.

    Верещук была подвешена в воздухе и держала в руках зонт, как Мэри Поппинс - персонаж сказочных повестей детской писательницы Памелы Трэверс, няня-волшебница. В книгах Мэри Поппинс появляется необычным способом - по ветру, используя при этом зонтик.

    Видео с летающей на мосту Верещук появилось на странице «Перчатки Кличко» в Facebook.

    Что за видеоролик снимается и именно хотели показать таким образом кандидата в мэры, пока неизвестно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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    Ирина Верещук
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