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    Шоу-биз

    Знаменитая муза Карла Лагерфельда умерла в возрасте 50 лет

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    Знаменитая муза Карла Лагерфельда умерла в возрасте 50 лет

    Стелла — дочь потомственных аристократов

    Модель Стелла Теннант ушла из жизни в возрасте 50 лет за несколько дней до Рождества. Об этом сообщила в официальном заявлении ее семья, не назвав причину смерти и попросив не нарушать их частную жизнь в такое тяжелое время.

    Стелла — дочь потомственных аристократов, сэра Тобиаса Уильяма Теннанта и леди Эммы Кавендиш. Наряду с Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл девушка обрела славу еще в 90-х, работала с такими изданиями, как французский, британский и итальянский Vogue, Harper's Bazaar и Numero, а также была одной из муз легендарного дизайнера Карла Лагерфельда.

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    Знаменитая муза Карла Лагерфельда умерла в возрасте 50 лет
    Знаменитая муза Карла Лагерфельда умерла в возрасте 50 лет
    Знаменитая муза Карла Лагерфельда умерла в возрасте 50 лет
    Знаменитая муза Карла Лагерфельда умерла в возрасте 50 лет
    Знаменитая муза Карла Лагерфельда умерла в возрасте 50 лет
    Знаменитая муза Карла Лагерфельда умерла в возрасте 50 лет
    Знаменитая муза Карла Лагерфельда умерла в возрасте 50 лет

    Ранее «Скотч» сообщал, что скончалась актриса из сериалов «Шерлок» и «Корона».

    Найт родилась в Лондоне в 1933 году. Актриса исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Дуракам везет», «Приключения Шерлока Холмса», «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона». Помимо этого, она появилась в фильме 2002 года «Мой мальчик», главную роль в котором сыграл Хью Грант.

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    Теги: знаменитости умер
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