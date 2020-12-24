Семья устроила рождественскую фотосессию, но их собака решила испортить каждый снимок

Собака не поддержала идею скучных фотографий

У всех есть друг, который портит фотографии. У семьи из Массачусетса таким «другом» оказалась их собственная собака Пенни. Ее взяли весной 2019-го года, и работники приюта предполагали, что Пенни слишком робкая и застенчивая, но едва ее лапа перешагнула порог дома, как от застенчивости не осталось и следа: это очень озорная и непоседливая собака, и в преддверии этого Рождества семья в этом убедилась.

Мать семейства Дина Гринштейн усадила детей и собаку возле камина, чтобы сфотографировать их для рождественской открытки, но Пенни отказалась сотрудничать и сидеть смирно. Тогда Дина решила сфотографировать только детей. Пенни такой вариант развития событий тоже не оценила.

Собака ворвалась на каждый снимок, чтобы его испортить.

Дина рассказала изданию The Dodo, что Пенни лаяла, тыкалась в нее носом, облизывала телефон и всяческими способами мешала процессу. «В итоге я сделала, наверное, сотню снимков в течение 20-минутной фотосессии».

Пенни своими выходками сделала их фотосессию только смешнее и оригинальнее! Так почему бы этим не воспользоваться? Дина и дети выбрали кадры для открытки и отправили в печать. Папе они ничего не сказали, и результат он увидел только тогда, когда уже забрал из печати открытки. Дина рассказала, что он истерически смеялся.