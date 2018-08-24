Лидер ВО «Свобода» похвастался успехами сына



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Олег Тягнибок с сыном

На своей странице в Instagram известный политик поздравил сына с получением офицерского звания

По словам лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, вчера его сын Гордей принял присягу на верность Украине и получил первое офицерское звание - младший лейтена́нт.

Радостной новостью и снимком с сыном политик поделился в сети Instagram.

Стоит отметить, что сын политика еще в 17 лет заявил, что хочет стать десантником и судя по всему, его мечта почти исполнилась.

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