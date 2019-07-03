Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля

Ослепительные, почти нереально яркие снимки этого фотографа вобрали многообразие и энергию жизни в Израиле

Танцовщицы в красных платьях, уличные костры, курящие ортодоксальные евреи, пляжные кадры – всё максимально близко и интимно. «Я хочу, чтобы зритель ощутил запах пота персонажа на снимке, почувствовал себя вовлечённым, будто он был там лично. Смело? Глупо? Грубо? Думаю, всего понемногу», – говорит фотограф.

Илан Бурла (Ilan Burla) живёт и снимает в Тель-Авиве, Израиль. Он любит юмор, улицы и то, что они ему преподносят: домашних животных, звуки, запахи, людей, движение. В городе, где на каждом шагу подстерегают новые истории, фотограф спешит заморозить действие, используя различные техники, вспышку и длинные выдержки.

Выходя на «охоту», Бурла ничего не планирует заранее, просто пускается за сценой, происшествием или человеком, который ему кажется интересным. «Каждый день приносит новые сюрпризы, приятные и не очень. Единственное, что я стараюсь делать всякий раз, когда нахожусь на улице, это быть как можно ближе к месту действия. По-моему, это самый эффективный способ помочь зрителю проникнуться фотографией», – говорит Бурла. Его работы можно найти в Facebook, Flickr и Instagram.