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    Фото

    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля

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    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля

    Ослепительные, почти нереально яркие снимки этого фотографа вобрали многообразие и энергию жизни в Израиле

    Танцовщицы в красных платьях, уличные костры, курящие ортодоксальные евреи, пляжные кадры – всё максимально близко и интимно. «Я хочу, чтобы зритель ощутил запах пота персонажа на снимке, почувствовал себя вовлечённым, будто он был там лично. Смело? Глупо? Грубо? Думаю, всего понемногу», – говорит фотограф.

    Илан Бурла (Ilan Burla) живёт и снимает в Тель-Авиве, Израиль. Он любит юмор, улицы и то, что они ему преподносят: домашних животных, звуки, запахи, людей, движение. В городе, где на каждом шагу подстерегают новые истории, фотограф спешит заморозить действие, используя различные техники, вспышку и длинные выдержки.

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    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля
    Фотограф показал, как на самом деле живут жители Израиля

    Выходя на «охоту», Бурла ничего не планирует заранее, просто пускается за сценой, происшествием или человеком, который ему кажется интересным. «Каждый день приносит новые сюрпризы, приятные и не очень. Единственное, что я стараюсь делать всякий раз, когда нахожусь на улице, это быть как можно ближе к месту действия. По-моему, это самый эффективный способ помочь зрителю проникнуться фотографией», – говорит Бурла. Его работы можно найти в FacebookFlickr и Instagram.

    Джерело: cameralabs.org

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