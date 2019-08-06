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    Жизнь

    Линдси Лохан закрутила роман с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом

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    Линдси Лохан закрутила роман с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом

    За Мухаммедом бен Салманом ходит сомнительная слава

    Западные издания сообщают о том, что за последнее время 33-летняя голливудская актриса Линдси Лохан сильно сблизилась с наследным принцем Саудовской Аравии и своим ровесником Мухаммедом бен Салманом.

    Источники, близкие к звезде, утверждают, что актриса проводит с первым вице-президентом Саудовской Аравии много времени, летает на его личных самолетах и принимает от него роскошные подарки.

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    Линдси Лохан закрутила роман с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом
    Линдси Лохан закрутила роман с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом
    Линдси Лохан закрутила роман с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом
    Линдси Лохан закрутила роман с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом
    Линдси Лохан закрутила роман с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом

    Представитель Лохан отрицает, что актриса состоит в переписке с Мухаммедом бен Салманом, и называет ложью слухи о том, что она принимает от него в подарок кредитные карты. При этом один из инсайдеров утверждает, что высокопоставленные лица с Ближнего Востока часто оказывают Линдси знаки внимания.

    Напомним, что за Мухаммедом бен Салманом, который в 2017 году стал первым вице-президентом Саудовской Аравии, ходит сомнительная слава. Сначала его называли амбициозным реформатором и честным борцом с коррупцией, а затем начали считать кровожадным и безжалостным диктатором, который лично отдал приказ о жестоком убийстве саудовского журналиста и оппозиционера Джамаля Хашкуджи.

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