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    Жизнь

    Магазин известного рэпера заработал $10 миллионов за месяц со дня смерти музыканта

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    instagram&nbsp; / nipseyhussle - Магазин известного рэпера заработал $10 миллионов за месяц со дня смерти музыканта
    instagram  / nipseyhussle

    На сайте магазина возникли проблемы из-за наплыва клиентов

    Популярный американский рэпер Nipsey Hussle был застрелен 31 марта у входа в свой магазин Marathon Closing. Эта трагедия была тяжело воспринята его фанатами и просто неравнодушными людьми и спровоцировала огромный интерес к его линии одежды.

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    Магазин известного рэпера заработал $10 миллионов за месяц со дня смерти музыканта
    Магазин известного рэпера заработал $10 миллионов за месяц со дня смерти музыканта
    Магазин известного рэпера заработал $10 миллионов за месяц со дня смерти музыканта
    Магазин известного рэпера заработал $10 миллионов за месяц со дня смерти музыканта
    Магазин известного рэпера заработал $10 миллионов за месяц со дня смерти музыканта
    Магазин известного рэпера заработал $10 миллионов за месяц со дня смерти музыканта
    Магазин известного рэпера заработал $10 миллионов за месяц со дня смерти музыканта
    instagram / nipseyhussle

    За последний месяц магазин заработал более $10 миллионов: его даже пришлось временно закрыть, чтобы пополнить ассортимент товаров, а на сайте Marathon Closing возникли проблемы из-за наплыва клиентов.

    «Благодарим всех, кто сделал заказы за последние пару недель. Мы ценим вашу невероятную поддержку. Для нашей команды и семьи это значит очень много. Мы работаем, не покладая рук, чтобы обработать и отправить каждый заказ, и просим вас проявить терпение. Наш флагманский магазин пока закрыт, но сайт работает 24/7. И еще раз: спасибо за поддержку!», – сказано в официальном заявлении бренда.

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