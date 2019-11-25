Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия



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Тейлор призналась, что вместе с ней за сценой плакала ее мама instagram.com/taylorswift/

Певица эмоционально отреагировала на полученную награду

29-летняя Тейлор Свифт произвела фурор на музыкальной премии. Молодая артистка была удостоена самой главной награды вечера, обойдя именитых конкуренток.

Поп-исполнительница вышла на красную дорожку в зеленом асимметричном платье с блестками от бренда Julien Macdonald. Наряд кокетливо оголил бедро артистки. Певица эмоционально отреагировала на полученную награду. Она также призналась, что вместе с ней за сценой плакала ее мама.

«Вау! Мне кажется, каждый артист, находящийся сегодня в этом зале, мечтает оставить после себя след. Создать своим творчеством наследие, которое продолжит быть даже, когда нас самих уже не станет. Это такая честь для меня – чувствовать ваше признание. Моя мама сегодня здесь и, я уверена, что она уже залилась слезами. Моя главная благодарность фанатам. Ребята, на протяжении этих десяти лет мы были вместе и во время взлетов, и во время падений. Это очень особенные отношения для каждого артиста. Давайте продолжим быть опорой друг другу. Вы замечательные», – чувственно призналась исполнительница.