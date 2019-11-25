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    Жизнь

    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия

    • Розсилка
    <p>Тейлор призналась, что вместе с ней за сценой плакала ее мама</p> <p>instagram.com/taylorswift/</p> - Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия

    Тейлор призналась, что вместе с ней за сценой плакала ее мама

    instagram.com/taylorswift/

    Певица эмоционально отреагировала на полученную награду

    29-летняя Тейлор Свифт произвела фурор на музыкальной премии. Молодая артистка была удостоена самой главной награды вечера, обойдя именитых конкуренток.

    Поп-исполнительница вышла на красную дорожку в зеленом асимметричном платье с блестками от бренда Julien Macdonald. Наряд кокетливо оголил бедро артистки. Певица эмоционально отреагировала на полученную награду. Она также призналась, что вместе с ней за сценой плакала ее мама.

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    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
    Рекорд Майкла Джексона пал: назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
    instagram.com/taylorswift/

    «Вау! Мне кажется, каждый артист, находящийся сегодня в этом зале, мечтает оставить после себя след. Создать своим творчеством наследие, которое продолжит быть даже, когда нас самих уже не станет. Это такая честь для меня – чувствовать ваше признание. Моя мама сегодня здесь и, я уверена, что она уже залилась слезами. Моя главная благодарность фанатам. Ребята, на протяжении этих десяти лет мы были вместе и во время взлетов, и во время падений. Это очень особенные отношения для каждого артиста. Давайте продолжим быть опорой друг другу. Вы замечательные», – чувственно призналась исполнительница.

     

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