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    Жизнь

    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей

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    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей

    В продаже будут костюмы супергероев киновселенной

    Компания Marvel Television решила продать на аукционе часть костюмов супергероев. С молотка уйдут вещи «Сорвиголовы», «Люка Кейджа» и «Железного кулака».

    Помимо костюмов лотами аукциона станут атрибуты и декорации со съемочной площадки. Поклонники с нетерпением ждут старта продаж, ведь заполучить такую вещицу - это почти тоже самое, что быть причастным к созданию комиксов, получивших популярность во всем мире.

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    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей
    Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей

    Вещи будут продаваться в партнерстве с компанией Prop Store, об этом заявил представитель Marvel.

    Стартовые ценники на легендарные вещицы пока не озвучивают, но определенно это будет не дешево. Например, в продаже появятся очки Мэтта Мердока, а еще худи героя Гарлема, вся изрешеченная пулями.

    В общей сложности поклонников ждут более 750 лотов, а учитывая то, что армия ценителей комиксов насчитывает миллионы человек, то конкуренция будет высокой. Двухдневный аукцион пройдет в августе 2019 года.

     

     

    кино аукцион
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