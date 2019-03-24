Marvel пустит с молотка 750 супергеройских вещей



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В продаже будут костюмы супергероев киновселенной

Компания Marvel Television решила продать на аукционе часть костюмов супергероев. С молотка уйдут вещи «Сорвиголовы», «Люка Кейджа» и «Железного кулака».

Помимо костюмов лотами аукциона станут атрибуты и декорации со съемочной площадки. Поклонники с нетерпением ждут старта продаж, ведь заполучить такую вещицу - это почти тоже самое, что быть причастным к созданию комиксов, получивших популярность во всем мире.

Вещи будут продаваться в партнерстве с компанией Prop Store, об этом заявил представитель Marvel.

Стартовые ценники на легендарные вещицы пока не озвучивают, но определенно это будет не дешево. Например, в продаже появятся очки Мэтта Мердока, а еще худи героя Гарлема, вся изрешеченная пулями.

В общей сложности поклонников ждут более 750 лотов, а учитывая то, что армия ценителей комиксов насчитывает миллионы человек, то конкуренция будет высокой. Двухдневный аукцион пройдет в августе 2019 года.