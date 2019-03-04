Джонни Депп рассказал об изменах Эмбер Херд



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Джонни Депп и Эмбер Херд 24smi.org

По словам актера, экс-супруга начала изменять ему с Илоном Маском через месяц после свадьбы

Джонни Депп продолжает судиться с бывшей женой Эмбер Херд. На днях стало известно, что он подал иск против нее, обвинив во лжи и потребовав за это компенсацию в несколько миллионов долларов. Теперь же Депп утверждает, что Эмбер изменяла ему во время их брака.

В частности, Джонни заявляет, что измены начались уже через месяц после их свадьбы - Херд закрутила роман с главой компании Tesla Илоном Маском. По словам актера, когда он был на съемках, Маск наносил его супруге «поздние визиты». Кроме того, Илон был в лос-анджелесском доме Деппа и Херд в тот вечер, когда Эмбер заявила о том, что Джонни ее избивает и поехала в полицию для освидетельствования побоев.

Напомним, в иске , который Депп выдвинул против Эмбер Херд 2 марта, актер в очередной раз утверждает, что не поднимал руку на супругу. И этому есть доказательства со стороны двух полицейских, ряда нейтральных сторонних свидетелей, а также в виде недавно полученных записей с 87 камер наблюдения. в иске Кроме того, как говорится в документах, из-за откровений Херд в The Washington Post актер сам лишился работы: спустя четыре дня после выхода публикации он был исключен из актерского состава "Пиратов Карибского моря". «Ее тщательно продуманная мистификация сработала: в результате ложных обвинений против г-на Деппа г-жа Херд стала любимицей движения #MeToo, первой актрисой, получившей звание борца за права человека при ООН, защитником прав женщин и амбассадором L'Oréal, - говорится в иске. Ущерб от подобных заявлений Депп оценивает в 50 миллионов долларов.

Джерело: Hello!