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    Жизнь

    Джонни Депп рассказал об изменах Эмбер Херд

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    <span>Джонни Депп и Эмбер Херд</span> - Джонни Депп рассказал об изменах Эмбер Херд
    Джонни Депп и Эмбер Херд
    24smi.org

    По словам актера, экс-супруга начала изменять ему с Илоном Маском через месяц после свадьбы

    Джонни Депп продолжает судиться с бывшей женой Эмбер Херд. На днях стало известно, что он подал иск против нее, обвинив во лжи и потребовав за это компенсацию в несколько миллионов долларов. Теперь же Депп утверждает, что Эмбер изменяла ему во время их брака.

    В частности, Джонни заявляет, что измены начались уже через месяц после их свадьбы - Херд закрутила роман с главой компании Tesla Илоном Маском. По словам актера, когда он был на съемках, Маск наносил его супруге «поздние визиты». Кроме того, Илон был в лос-анджелесском доме Деппа и Херд в тот вечер, когда Эмбер заявила о том, что Джонни ее избивает и поехала в полицию для освидетельствования побоев.

    Напомним, в иске, который Депп выдвинул против Эмбер Херд 2 марта, актер в очередной раз утверждает, что не поднимал руку на супругу. И этому есть доказательства со стороны двух полицейских, ряда нейтральных сторонних свидетелей, а также в виде недавно полученных записей с 87 камер наблюдения.

    Кроме того, как говорится в документах, из-за откровений Херд в The Washington Post актер сам лишился работы: спустя четыре дня после выхода публикации он был исключен из актерского состава "Пиратов Карибского моря".

    «Ее тщательно продуманная мистификация сработала: в результате ложных обвинений против г-на Деппа г-жа Херд стала любимицей движения #MeToo, первой актрисой, получившей звание борца за права человека при ООН, защитником прав женщин и амбассадором L'Oréal, - говорится в иске.

    Ущерб от подобных заявлений Депп оценивает в 50 миллионов долларов.


    Джерело: Hello!

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