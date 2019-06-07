Медики назвали 7 симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ у женщин



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У женщин, в отличие от мужчин, в случае сердечных приступов не проявляются «классические» симптомы

Какие же признаки могут указывать на женский инфаркт?

На днях американские врачи-кардиологи выступили в прессе с предостережением о том, что женщины часто не замечают проблем с сердцем, так как симптомы, говорящие о наличии таких проблем у представительниц слабого пола, часто оказываются нетипичными. В связи с этим специалисты советуют женщинам обращать внимание на следующие явления:

Усталость. Внезапная усталость, возникающая, несмотря на нормальный сон (минимум 7 часов) и отсутствие тяжелых нагрузок, может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа у женщин. Игнорировать необъяснимую, непонятную усталость опасно, с таким симптомом следует обратиться к врачу.

Головокружение, тошнота. Если эти симптомы проявляются в обстоятельствах, не связанных с физической нагрузкой и значительной тратой энергии, лучше записаться на обследование к кардиологу.

Ощущение сжатия, тисков. Для женщин ощущение сдавливания, сжатия ребер является более частым сигналом о сердечном приступе, чем боль в груди.

Тревожность. Чувство беспокойства и тревоги люди часто списывают на стресс и проблемы на работе, но в сочетании с другими симптомами тревожность может указывать на то, что с сердцем происходит что-то неблагополучное.

Тяжесть в верхней части тела. В то время как мужчины в ситуации сердечного приступа часто ощущают острую боль в груди, женщины зачастую жалуются на ощущение дискомфорта и тяжести в частях тела, находящихся выше талии, в особенности, с левой стороны.

Симптомы, напоминающие отравление. Холодный пот, тошнота, изжога, отрыжка наблюдаются не только при расстройстве желудка. У женщин они могут указывать на развивающийся инфаркт.

Одышка. Чувство одышки - знак того, что сердце перестало справляться со своей обычной нагрузкой.

Джерело: Medikforum.ru