Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл и принц Гарри

Супруги начали активно заполнять собственный аккаунт в соцсети Instagram

Накануне Меган Маркл и принц Гарри решили вспомнить свой первый совместный отпуск и поделились снимками из путешествия в Ботсвану, которое состоялась в 2017 году. Многие знают, что принц Гарри оказывает активную помощь Африке.

Супруг экс-актрисы уже давно занимается программами по лечению и образованию местного населения, а также сохранению дикой природы. Среди снимков, которые пара сделала во время путешествия, есть очень трогательный кадр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 4 Апр 2019 в 12:33 PDT

На нем Гарри и Меган надевают на шею слона ошейник со встроенным GPS. Таким образом они поспособствовали тому, чтобы защитники животных смогли уберечь слона от опасностей. Теперь они смогут отследить его перемещение и защитить от браконьеров. Также влюбленные побывали на встрече с местными жителями и пообщались с детьми.