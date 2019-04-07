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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри

    Супруги начали активно заполнять собственный аккаунт в соцсети Instagram

    Накануне Меган Маркл и принц Гарри решили вспомнить свой первый совместный отпуск и поделились снимками из путешествия в Ботсвану, которое состоялась в 2017 году.  Многие знают, что принц Гарри оказывает активную помощь Африке.

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    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
    Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска

    Супруг экс-актрисы уже давно занимается программами по лечению и образованию местного населения, а также сохранению дикой природы. Среди снимков, которые пара сделала во время путешествия, есть очень трогательный кадр.

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    Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

     На нем Гарри и Меган надевают на шею слона ошейник со встроенным GPS. Таким образом они поспособствовали тому, чтобы защитники животных смогли уберечь слона от опасностей. Теперь они смогут отследить его перемещение и защитить от браконьеров. Также влюбленные побывали на встрече с местными жителями и пообщались с детьми.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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