Меган Маркл и принц Гарри поблагодарили поклонников, переставших отправлять подарки их первенцу



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Ранее супруги попросили фанатов перечислить любые суммы в благотворительные организации

Первенец Меган Маркл и принца Гарри должен родиться совсем скоро. Поклонники с таким нетерпением ожидают известия о пополнении в британской королевской семье, что не пропускают ни одной публикации супругов в их недавно созданном аккаунте в Instagram.

Меж тем, радостной новости фанатам придется еще подождать. В последнем посте в соцсети герцог и герцогиня Сассекские выступили с обращением, в котором содержится информация совсем о другом.

Внук Елизаветы II и его супруга поблагодарили всех тех, кто откликнулся на их недавний призыв – перечислять деньги в благотворительные организации, которые курирует королевская семья, вместо того, чтобы тратить деньги на подарки для будущего ребенка пары.

Эта просьба не осталась без ответа, многие перестали присылать паре презенты для малыша. В итоге нуждающимся детям в Южной Африке достанется сто тысяч бесплатных горячих обедов, а также свыше пяти тысяч необходимых предметов, в том числе книг, подгузников и детских кроваток.

«Будь то пожертвование в размере пяти американских долларов или тысячи фунтов стерлингов, вы сыграли свою роль. Герцог, герцогиня и малыш Сассекский очень благодарны вам», - говорится в сообщении пары.