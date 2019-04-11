Меган Маркл и принц Гарри выпустили официальное заявление в связи с предстоящим рождением ребенка



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Меган Маркл

Королевские фанаты смогут увидеть Меган и Гарри с малышом уже только на фотографии, сделанной в Виндзорском замке через некоторое время после рождения наследника

До рождения первенца 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри осталось всего несколько недель, и будущие родители наконец-то сделали официальное заявление, в котором сообщили о нескольких ключевых моментах.

Выяснилось, что они хотят сохранить детали этого важного события секрете и, в отличие от Кейт Миддлтон, не будут позировать на ступеньках больницы, чтобы показать лицо своего новорожденного малыша. Таким образом королевские фанаты смогут увидеть Меган и Гарри с малышом уже только на фотографии, сделанной в Виндзорском замке через некоторое время после рождения наследника.

Герцог и герцогиня Сассексские очень благодарны за добрые пожелания, которую они получают от людей со всей Англии и со всего мира. Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, а пока они хотят отпраздновать рождение малыша в узком кругу.

Издание Daily Mail вчера сообщило, что экс-актриса планирует домашние роды, которые пройдут в их новой резиденции - Фрогмор-коттедже, куда они с Гарри переехали буквально на прошлой неделе. При этом машина скорой помощи будет дежурить у особняка все время, пока герцогиня будет рожать, и еще сутки после появления малыша на свет. Дворец пока так не подтвердил эту информацию.

Джерело: Spletnik