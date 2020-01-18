Рианна рассталась с арабским миллионером



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Звезда надеялась, что именно Хассан станет отцом ее детей

На протяжение трех лет американская исполнительница была счастлива в отношениях. Но всему хорошему когда-то приходит конец

31-летняя певица Рианна крутила роман с арабским миллиардером, наследником владельца дилерской компании Toyota, Хассаном Джамилем. К слову, мужчина был ровесником звезды.

В прошлом году Рианна публично заявила, что от любви к Джамилю у нее буквально сносит крышу. Но артистка все равно старалась не строить планов на будущее, руководствуясь тем, что все заранее предначертано свыше, сообщает Us Weekly.

Тем не менее, американская исполнительница не скрывала, что мечтает о наследниках. Судя по всему, она надеялась, что именно Хассан станет отцом ее детей.