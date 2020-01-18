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    Шоу-биз

    Рианна рассталась с арабским миллионером

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    <p>Звезда надеялась, что именно Хассан станет отцом ее детей</p> <div></div> - Рианна рассталась с арабским миллионером

    Звезда надеялась, что именно Хассан станет отцом ее детей

    На протяжение трех лет американская исполнительница была счастлива в отношениях. Но всему хорошему когда-то приходит конец

    31-летняя певица Рианна крутила роман с арабским миллиардером, наследником владельца дилерской компании Toyota, Хассаном Джамилем. К слову, мужчина был ровесником звезды.

    В прошлом году Рианна публично заявила, что от любви к Джамилю у нее буквально сносит крышу. Но артистка все равно старалась не строить планов на будущее, руководствуясь тем, что все заранее предначертано свыше, сообщает Us Weekly.

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    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером
    Рианна рассталась с арабским миллионером

    Тем не менее, американская исполнительница не скрывала, что мечтает о наследниках. Судя по всему, она надеялась, что именно Хассан станет отцом ее детей.

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