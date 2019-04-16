Меган Маркл мечтала стать принцессой задолго до встречи с принцем Гарри



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Меган Марк

Герцогиня Сассекская поделилась своими мыслями, что значит быть как Кейт Миддлтон в одной из своих старых публикаций в блоге

До того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, актриса была активным пользователем Сети и часто делала публикации в аккаунте.

Выяснилось, что еще до судьбоносной встречи с внуком Елизаветы II, звезда «Мажоров» в одном из своих постов порассуждала о том, что значит быть членом королевской семьи. И выяснился простой факт: Меган всегда мечтала быть принцессой.

В интернете «всплыл» ее старый пост из блога The Tig о стиле жизни, где Маркл рассуждает об этих «тонких материях». «Маленькие девочки мечтают быть принцессами. Когда я была ребенком, то мечтала быть Непобедимой принцессой Ши-Ра из мультфильма», – написала она.

Однако дело этим не ограничилось. В своей публикации Меган коснулась и своей будущей родственницы Кейт Миддлтон.

«Взрослые женщины поддерживают свою детскую фантазию, стоит только взглянуть на ту помпу, которая окружает все, что связано с королевской свадьбой и теми разговорами о принцессе Кейт», – резюмировала она.

Как отмечает издание Glamour, Меган запустила The Tig в 2014 году, но три года спустя она закрыла свой сайт после того, как ее отношения с принцем Гарри стали серьезными.