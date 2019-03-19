  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл оделась в секонд-хенде

    • Розсилка
    Меган Маркл&nbsp; - Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл 

    Меган Маркл скопировала стиль Жаклин Кеннеди

    17 марта жена принца Гарри Меган Маркл пришла на крестины Лены Тиндалл, крестной дочери своего мужа принца Гарри, в пальто, как у Жаклин Кеннеди. Как утверждают журналисты издания Daily Mail, точно такое же пальто Dior было на Жаклин после победы ее супруга в предвыборной гонке 1960 года. В нем она стояла рядом с мужем, когда тот выступал перед сторонниками с победной речью.

    screenshot_32_06

    Еще один весьма примечательный факт, еще раз говорящий в пользу того, что Маркл вольно или невольно копирует миссис Кеннеди, заключается в том, что герцогиня Сассекская так же, как первая леди, надела дизайнерское пальто на последних месяцах беременности. Некоторые утверждают, что Меган могла купить его в бутике William Vintage - магазине люксовых секонд-хенд товаров.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде
    Меган Маркл оделась в секонд-хенде

    Ранее сообщалось, что в скором времени герцогиня намерена провести еще одну вечеринку по случаю скорого рождения ребенка. Состоится она в самом Букингемском дворце, куда будет приглашена и мама герцогини Сассекской Дория.

    Джерело: teleprogramma.pro

    Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ