Меган Маркл оделась в секонд-хенде



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Меган Маркл

Меган Маркл скопировала стиль Жаклин Кеннеди

17 марта жена принца Гарри Меган Маркл пришла на крестины Лены Тиндалл, крестной дочери своего мужа принца Гарри, в пальто, как у Жаклин Кеннеди. Как утверждают журналисты издания Daily Mail, точно такое же пальто Dior было на Жаклин после победы ее супруга в предвыборной гонке 1960 года. В нем она стояла рядом с мужем, когда тот выступал перед сторонниками с победной речью.

Еще один весьма примечательный факт, еще раз говорящий в пользу того, что Маркл вольно или невольно копирует миссис Кеннеди, заключается в том, что герцогиня Сассекская так же, как первая леди, надела дизайнерское пальто на последних месяцах беременности. Некоторые утверждают, что Меган могла купить его в бутике William Vintage - магазине люксовых секонд-хенд товаров.

Ранее сообщалось, что в скором времени герцогиня намерена провести еще одну вечеринку по случаю скорого рождения ребенка. Состоится она в самом Букингемском дворце, куда будет приглашена и мама герцогини Сассекской Дория.

Джерело: teleprogramma.pro