Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца



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Меган Маркл

Прежде за глаза бывшую актрису называли «Трудной герцогиней»

Беременная супруга британского принца Гарри Меган Маркл, возможно, сама того не зная, обзавелась новым прозвищем, которое для нее придумала прислуга Кенсингтонского дворца. Об этом своем майском номере пишет журнал Tatler.

Как отмечается, столь странное прозвище, оказывается, произошло от ее имени Меган - «Me-gain», что можно перевести как «Я получаю». В СМИ уже не однажды попадала информация о своенравном и требовательном характере Маркл, которая могла разбудить работников среди ночи и начать решать рабочие вопросы.

Как попала к журналистам информация о новом прозвище герцогини и кто, собственно, придумал его, издание не сообщает. Да и официальный Кенсингтонский дворец эту новость пока не комментирует, отмечает Daily Mail. Примечательно, что, как писали СМИ раньше, прежде работники дворца называли бывшую актрису «Трудной герцогиней».