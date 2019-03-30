  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца

    • Розсилка
    Меган Маркл - Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл

    Прежде за глаза бывшую актрису называли «Трудной герцогиней»

    Беременная супруга британского принца Гарри Меган Маркл, возможно, сама того не зная, обзавелась новым прозвищем, которое для нее придумала прислуга Кенсингтонского дворца. Об этом своем майском номере пишет журнал Tatler.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца
    Меган Маркл получила новое прозвище от работников Кенсингтонского дворца

    Как отмечается, столь странное прозвище, оказывается, произошло от ее имени Меган - «Me-gain», что можно перевести как «Я получаю». В СМИ уже не однажды попадала информация о своенравном и требовательном характере Маркл, которая могла разбудить работников среди ночи и начать решать рабочие вопросы.

    Как попала к журналистам информация о новом прозвище герцогини и кто, собственно, придумал его, издание не сообщает. Да и официальный Кенсингтонский дворец эту новость пока не комментирует, отмечает Daily Mail. Примечательно, что, как писали СМИ раньше, прежде работники дворца называли бывшую актрису «Трудной герцогиней».

     

    Меган Маркл СМИ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ