Меган Маркл попросила Элтона Джона стать учителем музыки для их с принцем первенца



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Герцогиня Сассекская уже мечтает, чтобы будущий ребенок играл на пианино

Меган Маркл пригласила Элтона Джона в качестве учителя музыки для своего ребенка. Инсайдеры уверяют, что сэр Элтон дал предварительное согласие.

72-летний певец имеет давние связи с королевской семьей. В свое время Елизавета II даровала ему титул и теперь его называют сэром Элтоном. Кроме этого, знаменитый исполнитель выступал на свадьбе Гарри и Меган в мае прошлого года.

После гибели в автокатастрофе принцессы Дианы в 1997 году Элтон Джон посвятил ей песню «Candle in the Wind» («Свеча на ветру»), она стала знаменита на весь мир.

Теперь же, когда первенец принца Гарри вот-вот появится на свет, именно Элтона Джона будущие родители видят в качестве наставника, который будет приобщать их наследника или наследницу к миру музыки.

По сообщениям источников, музыкант сдружился с герцогом и герцогиней Сассекскими и они лично обратились к нему с просьбой научить будущего малыша играть на рояле. Последнему осталось родиться!

«Меган и Гарри обожают Элтона и были в восторге от его пения на их свадьбе. Меган считает, что певец является идеальным кандидатом в учителя музыки», - добавляет инсайдер.