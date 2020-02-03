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    Жизнь

    Меган Маркл призналась, что обманула режиссеров сериала

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    <p>Сегодня появились новые подробности о жизни 38-летней Меган Маркл до замужества с принцем Гарри</p> <div></div> - Меган Маркл призналась, что обманула режиссеров сериала

    Сегодня появились новые подробности о жизни 38-летней Меган Маркл до замужества с принцем Гарри

    Будущая герцогиня Сассекская пошла на обман, чтобы получить свою первую роль в кино.

    Самой значимой работой в фильмографии американской актрисы Меган Маркл стала роль в сериале «Форс-мажоры». Неожиданное признание Меган сделала на пресс-конференции в преддверии выхода ситкома. Супруга принца Гарри сообщила, что в 2004 году пошла на обман на кастинге в шоу телеканала CBS. Тогда она заявила режиссерам, что состоит в Гильдии актеров.

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    Меган Маркл призналась, что обманула режиссеров сериала
    Меган Маркл призналась, что обманула режиссеров сериала
    Меган Маркл призналась, что обманула режиссеров сериала
    Меган Маркл призналась, что обманула режиссеров сериала
    Меган Маркл призналась, что обманула режиссеров сериала
    Меган Маркл призналась, что обманула режиссеров сериала

     «Я сказала: „Да-да, конечно, ну то есть, абсолютно точно я в Гильдии“. А на самом деле я там не была. Я почувствовала себя такой мошенницей», — цитирует Daily Mail слова Меган.

    После отказа от королевских обязанностей герцоги Сассекские будут сами обеспечивать себя. Супруга принца уже нашла себе работу. Она надеется стать ведущей реалити-шоу «I Do, Redo» на стриминговом сервисе Netflix.

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    кино Меган Маркл
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