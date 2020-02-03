Меган Маркл призналась, что обманула режиссеров сериала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня появились новые подробности о жизни 38-летней Меган Маркл до замужества с принцем Гарри

Будущая герцогиня Сассекская пошла на обман, чтобы получить свою первую роль в кино.

Самой значимой работой в фильмографии американской актрисы Меган Маркл стала роль в сериале «Форс-мажоры». Неожиданное признание Меган сделала на пресс-конференции в преддверии выхода ситкома. Супруга принца Гарри сообщила, что в 2004 году пошла на обман на кастинге в шоу телеканала CBS. Тогда она заявила режиссерам, что состоит в Гильдии актеров.

«Я сказала: „Да-да, конечно, ну то есть, абсолютно точно я в Гильдии“. А на самом деле я там не была. Я почувствовала себя такой мошенницей», — цитирует Daily Mail слова Меган.

После отказа от королевских обязанностей герцоги Сассекские будут сами обеспечивать себя. Супруга принца уже нашла себе работу. Она надеется стать ведущей реалити-шоу «I Do, Redo» на стриминговом сервисе Netflix.