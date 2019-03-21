Меган Маркл простила Приянку Чопру, которая пропустила baby shower в Нью-Йорке



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Меган Маркл Legion Media

У 37-летней Меган Маркл есть немало звездных друзей

Сплетники утверждали, что герцогиня Сассекская поссорилась с 36-летней Приянкой Чопрой, якобы поводом для разрыва дружеских отношений стали взаимные обиды. Но на самом деле подруги по‑прежнему остаются близкими людьми.

О вражде, в которую переросла дружба между индийской актрисой и супругой принца Гарри, заговорили, когда Меган не появилась на свадьбе Приянки и Ника Джонаса. Масла в огонь светских сплетен подбросило и отсутствие Приянки на вечеринке в честь будущего ребенка герцогини Сассекской, которую она провела в Нью-Йорке.

Поклонники Меган заподозрили, что она не сможет простить подруге пропуск такого важного мероприятия. Однако, на дружбу знаменитостей эти обстоятельства никак не повлияли.

«Они по‑прежнему очень близкие друзья, а Меган считает Приянку одной из своих ближайших подруг, которой можно доверить самое сокровенное», — поделился инсайдер в интервью E!.

Меган Маркл находится на восьмом месяце беременности. Герцогиня готовится провести еще один baby shower. На этот раз вечеринка пройдет в Букингемском дворце.

Джерело: graziamagazine.ru