Меган Маркл родит рыжеволосую девочку, которую назовут Дианой - букмекеры



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Ставки на девочку с рыжими волосами казались самыми популярными

С того времени, как стало известно о беременности жены принца Гарри, новости о ставках букмекеров на день рождения малыша, его пол, вес, рост и прочие показатели приходят с завидной частотой.

Накануне стало известно, что посетители букмекерских контор выразили свое мнение относительно имени, пола и цвета волос ребенка герцога и герцогини Сассекских. В случае, если верными окажутся самые популярные предположения, то у Меган Маркл родится рыжеволосая девочка, которой дадут имя Диана, пишет Straits Times.

Издание уточняет, что на появление на свет девочки британцы ставили в пяти из семи случаев, на рыжие волосы – три из четырех случаев, а то, что младший сын леди Ди даст дочери имя своей матери, уверены трое из четырех клиентов букмекеров. Если родится мальчик, то, возможно, его назовут Артуром, Чарльзом, Джеймсом или Эдвардом.

Кстати, недавно поклонников Гарри и Меган переполошила новость о том, что возле их отремонтированного за четыре миллиона долларов Фрогмор-хауса очевидцы увидели карету «скорой помощи». Напомним, бывшая голливудская актриса должна родить в конце апреля – начале мая. При этом, вопреки сложившейся за последние сорок лет традиции, она заявила о том, что, во-первых, будет делать это дома, а, во-вторых, откажется от помощи королевских врачей-гинекологов. К слову, и фотографироваться после родов с малышом на руках она тоже не будет.