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    Жизнь

    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри

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    <p>Встреча Меган Маркл с членами королевской семьи получилась достаточно прохладной</p> <div></div> - Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри

    Встреча Меган Маркл с членами королевской семьи получилась достаточно прохладной

    Бывшая актриса уже находится в Канаде рядом с сыном, а вот принцу Гарри пока приходится решать личные вопросы в Великобритании

    38-летняя Меган Маркл так и не смогла найти общий язык с остальными членами королевской семьи. Так, во время недавней службы в честь Дня содружества наций супруга принца Гарри наконец-то встретилась с родственниками мужа, однако нормально пообщаться у них не получилось. По сообщениям инсайдеров, Меган чувствовала себя лишней, ведь родственники возлюбленного явно были не рады ее видеть.

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    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
    Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри

    «Меган сказала, что эта поездка стала подтверждением того, что они с Гарри приняли верное решение. Герцогиня не почувствовала ничего, кроме напряжения и негатива. Между членами королевской семьи нет тепла. Она хочет, чтобы Арчи рос в радостной атмосфере», - рассказал друг Меган.

     «Меган назвала монархов странными и добавила, что никто не обнимается в их семье. Особенно ее смутила Кейт, которая выглядела более взволнованной, чем остальные. Она даже с трудом смотрела на Меган, не говоря уже о том, чтобы завести беседу», - подчеркнул источник из окружения бывшей актрисы.

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    Меган Маркл
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