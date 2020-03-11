Пранкеры разыграли принца Гарри голосом Греты Тунберг



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Во время телефонных разговоров принц Гарри рассказал, в частности, как ему и его жене, актрисе Меган Маркл, живется после отказа от статуса членов королевской семьи

Принц Гарри открыто говорил о своем недовольстве через так называемый Megxit (отказ Гарри и его жены Меган от статусов члена королевской семьи) в разговоре с пранкеры, которые представляли из себя активистку Грету Тунберг

Российские пранкеры дважды разговаривали по телефону с принцем Гарри от имени экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает The Sun. «Принц Гарри открыто говорил о своем недовольстве через так называемый Megxit (отказ Гарри и его жены Меган от статусов члена королевской семьи - ред.) в разговоре с пранкером, которые представляют из себя активистку Грету Тунберг», - говорится в сообщении.

Разговоры состоялись в новогоднюю ночь и 22 января, однако известно о них стало только сейчас.

Один из звонков был записан и опубликован пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) на YouTube и Facebook в понедельник вечером с мультипликационным фильмом о Гарри и Грете.

Во время телефонных разговоров принц Гарри рассказал, в частности, как ему и его жене, актрисе Меган Маркл, живется после отказа от статуса членов королевской семьи.

«Это решение, конечно, было нелегким, но это было правильное решение для нашей семьи, правильное решение защитить моего сына», - отметил Гарри.

На вопрос о скандале, связанном с дружбой его дяди принца Эндрю с педофилом-миллиардером Джеффри Эпштейном, Гарри отметил, что ему почти нечего сказать по этому поводу, и они с женой не имеют никакого отношения к ситуации.

Кроме того, принц обсудил с лже-Гретой президента США Дональда Трампа с его отношением к экологии. По мнению Гарри, Трамп захочет встретиться с Гретой, чтобы повысить свои рейтинги, однако он не будет обсуждать с ней изменении климата, потому что девочка перехитрит американского лидера.