Меган Маркл показала, як танцювала з принцом Гаррі в пологовому. У соцмережах захват

До дня народження доньки герцогиня Сассекська поділилася ніжним фото та відео з пологового



4 червня спадкоємиці Сассекських, молодшій доньці Меган Маркл та принца Гаррі – Лілібет Діані Маунтбеттен-Віндзор – виповнилося чотири роки. З цієї нагоди Меган опублікувала зворушливу світлину, а також архівне відео з пологового. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram-сторінку Меган Маркл.



Герцогиня Сассекська виклала чорно-біле фото, на якому принц Гаррі ніжно тримає немовля Лілі на руках. Світлину вона підписала: «Лілі й тато. Найсолодший зв'язок, за яким спостерігати, як він розвивається. Татусева маленька дівчинка та улюблена авантюристка. З днем народження, Лілі!».

Ніжне фото Лілібет з татом і привітання на день народження скріншот: Instagram-сторінка Меган Маркл



Пізніше того ж дня Меган оприлюднила архівне відео з палати пологового будинку, де разом із принцом Гаррі весело танцює, чекаючи на народження дитини. У підписі до відео герцогиня згадала, як вони намагались стимулювати пологи: «Чотири роки тому сьогодні це також сталося. Обидві наші дитини народилися на тиждень пізніше встановленого терміну... Тож коли гостра їжа, усі ці прогулянки й голковколювання не подіяли - залишалося тільки одне».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)



На відео вагітна Меган у чорній сукні танцює під пісню «Baby Mama» гурту «Starrkeisha». Принц Гаррі активно підтримує її – пара жартує, сміється й виглядає абсолютно розслаблено.

Коментарі під постами викликали бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Більшість фанатів пари зворушено сприйняли архівні кадри: «Вони такі смішні й показали, що вони – як будь-яка пара», «Боже, я просто обожнюю це. Гаррі рухається. У нього рухи як у Джаггера. Я просто в захваті», «Такі милі», «Я усміхалася весь час. Обожнюю!» «З днем народження нашу принцесу Лілі. Нехай Бог благословить її та її родину», «Ненависники сходять з розуму, і мені це подобається!», «Обожнюю це! Подивіться, які вони щасливі! Я просто закохана».



Раніше ми писали, що принц Гаррі і Меган Маркл дали своїм дітям нові прізвища в рамках «ребрендингу» родини. Герцог і герцогиня Сассекські таким чином вирішили відійти від традицій.