Мелания Трамп публично выступила против своего мужа



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Мелания Трамп

О том, что брак Мелании и Дональда Трамп далек от идеала, пресса пишет уже давно

Однако в этом году ситуация накалилась: сначала президента США уличили в связях с другими женщинами, и Мелания отказалась появляться с ним на публике. А после и вовсе за глаза начала критиковать политику супруга.

Теперь Мелания выступила публично. В Twitter Дональд Трамп негативно высказался о звезде NBA — баскетболисте Леброне Джеймсе, который ранее в интервью заявил, что политика Трампа разделяет страну, а не объединяет ее.

«У Леброна Джеймса брал интервью самый глупый человек на телевидении, Дон Лемон. Он сделал так, что даже Леброн выглядел умным, а это непросто», — написал президент. Также он добавил, что из баскетболистов ему нравится Майк Джордан.

Неожиданно, Мелания не только не поддержала мужа, но и выступила против него. «Леброн Джеймс делает прекрасные дела во благо следующих поколений, и первая леди, как и всегда, призывает к открытому диалогу о проблемах, с которыми сталкиваются дети. Как вы знаете, миссис Трамп путешествовала по стране и миру со своей программой Be Best, разговаривая с детьми о благополучии, здоровом образе жизни и правильном поведении в сети. И она будет рада посетить школу, которую открыл Леброн в своем родном городе Акроне», — сделала Первая леди заявление через своего секретаря Стефани Гришэм.

Леброн пока не отреагировал на выпадку, но Майк Джордан высказался, встав на сторону коллеги и Мелании Трамп. «Я поддерживаю Леброна Джеймса. Он делает потрясающую работу для нашего общества», — заявил спортсмен в комментарии для канала CNN.

Джерело: graziamagazine.ru