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    Жизнь

    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)

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    <p>Первая леди Америки похвасталась стараниями в соцсети</p> <p>instagram.com/flotus/</p> <div></div> - Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)

    Первая леди Америки похвасталась стараниями в соцсети

    instagram.com/flotus/

    Cупруга Трампа придерживалась патриотических ноток в декоре

    49-летняя Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. Результатом она поделилась в официальном аккаунте в Инстаграм.

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    Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

    В ролике первая леди США в кремовом тотал луке прогуливается по коридорам и холлам президентской резиденции. Повсюду стоят праздничные ели, украшенные рождественскими игрушками, сияющими гирляндами и искусственным снегом.

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    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)
    Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)
    instagram.com/flotus/

    В этом году темой праздничного декора стал американский патриотизм, о чем Мелания сообщила в подписи к видео. «Дух Америки» сияет в Белом доме! Я рада поделиться с вами прекрасным экспонатом патриотизма и нахожусь в восторге от того, что каждый желающий может ощутить красоту рождественского сезона!» — написала миссис Трамп.

     

    Мелания Трамп США новости патриотизм дом первая леди Белый дом
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