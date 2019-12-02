Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)



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Первая леди Америки похвасталась стараниями в соцсети instagram.com/flotus/

Cупруга Трампа придерживалась патриотических ноток в декоре

49-летняя Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству. Результатом она поделилась в официальном аккаунте в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 1 Дек 2019 в 8:08 PST

В ролике первая леди США в кремовом тотал луке прогуливается по коридорам и холлам президентской резиденции. Повсюду стоят праздничные ели, украшенные рождественскими игрушками, сияющими гирляндами и искусственным снегом.

В этом году темой праздничного декора стал американский патриотизм, о чем Мелания сообщила в подписи к видео. «Дух Америки» сияет в Белом доме! Я рада поделиться с вами прекрасным экспонатом патриотизма и нахожусь в восторге от того, что каждый желающий может ощутить красоту рождественского сезона!» — написала миссис Трамп.