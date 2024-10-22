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«Ми почали разом жити у 2021 році». Нова кохана ексміністра Кулеби розповіла історію їхнього знайомства

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Романтична історія Кулеби та Павелецької розпочалася, коли дипломат вирішив написати власну книгу
фото: скриншот відео

«Я була розлучена. Як починаються стосунки у двох дорослих людей – так сталося й у нас»

Українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розповіла, що їхнє знайомство відбулося понад 20 років тому. Однак, тоді все обмежилося лише спілкуванням. Цим вона поділилася в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай.

Пара познайомилися в 2003 році в університеті Шевченка, коли обидва були ще студентами. Кулеба тоді навчався на останньому курсі, і був тренером команди, до якої входила Світлана.

«Тоді щось, скажімо так, спалахнуло, але на той момент я вже рухався в житті іншим шляхом, Свєта теж шукала щось інше в житті», – розповів Кулеба. 

Після випуску спілкування майбутньої пари припинилося. Та в 2014 році, Павелецька зверталася до Кулеби по роботі, як до посла з особливих доручень.

«Я працювала на телеканалі 1+1, ми запускали як один із методів боротьби з російською пропагандою телеканал Ukraine today. Мій шеф сказав, щоб я поспілкувалася з Дмитром як із послом з особливих доручень. Ми зустрілися, поспілкувалися по роботі, та й усе», – пригадала обраниця ексміністра.

Однак, романтична історія Кулеби та Павелецької розпочалася, коли дипломат вирішив написати власну книгу. 

«Зустрілися, і якось усе спочатку було про книгу, а потім стало про любов. Ну, як починаються стосунки у двох дорослих людей? Так вони в нас і почалися. А разом ми почали жити у 2021 році. Скоро три роки, як з'їхалися», – зізналася пара.

Нагадаємо, 5 вересня, українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, прокоментувала його звільнення в Instagram. У своїй публікації вона висловила підтримку Кулебі та поділилася своїми емоціями.

«Я знаю, ти нічого не напишеш. А я напишу, що пишаюся тобою. Пишалася кожну секунду до, пишаюся зараз і пишатимуся кожну секунду після. Просто як українка. А як твоя дівчина – кохаю безмежно. І дякую за кожну мить і для мене, і для нас», – написала Павелецька.

До слова, у 2023 році Павелецька розсекретила роман з Кулебою та розмістила в Iнстаграмі пост, у якому заявила, що він змінив її життя.

До слова, про роман колишної директорки по маркетингу телеканалу «1+1 media» та співвласника книжкового видавництва «Книголав» Світлани Павелецької та ексочільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби почали говорити наприкінці грудня 2021 року. Журналісти сфотографували Дмитра та Світлану в центрі столиці. Вони йшли під руку, щоб пообідати у ресторані біля будинку міністра закордонних справ. На той момент глава МЗС ще був офіційно одружений та виховував двох дітей. Світлана Павелецька розлучена, в неї є син.

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Теги: історія книги Дмитро Кулеба розлучення шлюб

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